Fiul lui Walter Zenga, atac DEVASTATOR asupra tatalui care l-a neglijat. Ce i-a cerut dupa 27 de ani in care a fost IGNORAT

Andrea, unul dintre cei patru copii ai antrenorului italian Walter Zenga, a rabufnit la adresa fostului mare portar.

Pe langa problemele din casnicia cu romanca Raluca, de care a anuntat recent ca divorteaza, Walter Zenga se confrunta si cu supararile pe care i le-a cauzat lui Andrea, unul dintre cei doi baieti pe care ii are dintr-o relatie trecuta, cu prezentatoarea Roberta Termali.

In cadrul unui show de televiziune la care participa, Andrea Zenga a comentat in termeni duri relatia aproape inexistenta cu tatal sau. "In momentele importante din viata mea, si nu spun asta cu rautate, el n-a fost prezent: au fost doar mama mea si fratele meu. Dupa parerea mea, nu este o obligatie sa fii tata, este o vointa. Dacă aceasta dorinta nu exista, nu-l pot invinui pentru asta", a declarat Andrea.

"Ma consider foarte norocos ca am crescut impreună cu mama, ii datorez viata. La 27 de ani, nu e de-ajuns sa primesc un mesaj pe luna de la el, trebuie sa am ceva mai mult. Nu-mi reneg tatal, dar trebuie să fie el cel care face primul pas. Eu nu am simtit niciodata nevoia sa merg sa-l caut, nu-mi lipseste nimic", a mai spus fiul lui Walter Zenga.