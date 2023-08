Fiul lui Reghecampf, derapaj ireal! E acuzat de antisemitism după ce a spus că ”merită băgaţi într-o cameră şi dat drumul la duş!”

La scurt timp după ce s-a petrecut evenimentul care a marcat o lume întreagă, când doi israelieni ar fi fost împuşcaţi de către un palestinian, Luca Reghecampf a insinuat într-un mesaj postat pe Instagram că „israelienii merită să fie băgați într-o cameră și pornite dușurile” (referire la evenimentele regretabile petrecute în WWII, când evreii erau gazați în lagărele de concentrare).

„Luca Reghecampf, al cărui tată este antrenorul de fotbal Laurenţiu Reghecampf, de la Universitatea Craiova, a comentat la o postare a site-ului de ştiri Londra Middle East Eye, despre atacul mortal care a avut loc sâmbătă, în Cisiordania.

Doi bărbaţi, tată şi fiu, au fost împuşcaţi de la o mică distanţă, la o spălătorie auto din satul palestinian Huwara.

Ca răspuns pentru un utilizator de Instagram, Luca a scris: `Singurul lucru pe care Israelul îl merită este să fie pus într-o cameră şi să fie dat drumul la duş`. Acesta a adăugat şi o faţă zâmbitoare la finalul comentariului”, a anunţat algemeiner.com.

Luca Reghecampf și-a sters contul de Instagram la scurt timp după publicare mesajului xenofob, însă un grup de supraveghere din SUA apuse să facă o captură de ecran, pe care să o distribuie pe rețelele de socializare.

We are disgusted to see the son of Romanian soccer coach, Laurentiu Reghecampf, post this atrocious antisemitic comment on Instagram.

This hatred must never be tolerated. pic.twitter.com/JNsk1I5v75