Efectul nebanuit al filmelor pentru adulti asupra barbatilor! Putini s-au gandit ca asa ceva e posibil

Cercetatorii de la Universitatea din Antwerp au efectuat un studiu pe 3267 de barbati.

Subiectii, in majoritate din Belgia si Danemarca, au trebuit sa raspunda unui chestionar format din 118 intrebari.

Profesorul Gunter de Win a dezvaluit ca, in medie, persoanele chestionate urmaresc 70 de minute de filme pentru adulti pe saptamana, in 'sesiuni' care variaza de la 5 la 15 minute. "Desigur, exista si unii care se uita mult, mult mai mult", a spus de Win.

Descoperirea cea mai importanta e insa legata de modul in care filmele afecteaza relatiile din viata reala.

Profesorul De Win a dezvaluit pentru Medical Express: "Am gasit o legatura seminficativa intre timpul pe care subiectii il petrec uitandu-se la filme porno si dificultatile pe care le au in viata reala, atunci cand vine vorba de relatii intime!"

"As zice ca e mai mult un chestionar decat un studiu medical. Cu toate astea, rezultatele sunt importante. Am gasit o relatie intre filmele pentru adulti si problemele de erectie ale barbatilor. Bazinul de studiu e unul important, asa ca rezultatele sunt de luat in calcul", a spus De Win.

O alta descoperire interesanta este legata de efetele psihologice ale filmelor porno asupra barbatilor. "Doar 65% dintre barbati spun ca sexul cu o partenera e mai placut pentru ei decat ceea ce vad in filme!"