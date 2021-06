E cuplul care a socat lumea! Cum arata sotul cu 45 de ani mai tanar al acestei bunicute de 81 de ani

Sunt separati de mii de kilometri din cauza birocratiei, dar dragostea lor rezista.

Iris Jones, o batranica de 81 de ani din Somerset, s-a casatorit cu iubitul ei egiptean, Mohamed Ahmed Ibrahim, in noiembrie 2020. Cei doi s-au cunoscut pe Facebook si au inceput o relatie in 2019. Dupa nunta, Iris a revenit in Marea Britanie, lasandu-si sotul in Cairo pentru a obtine viza de calatorie. Actul n-a fost validat nici pana astazi. Iris se teme ca nu-l va mai vedea niciodata. Cuplul a devenit cunoscut in toata lumea dupa ce tabloidele britanice le-au prezentat pe larg povestea.

"Sunt separata de barbatul pe care-l iubesc. E foarte greu", a spus Iris pentru Metro.

"Nu am varsta de partea mea. As putea sa mor si maine. Fiecare zi e importanta", s-a confesat femeia.

Iris nu stie cand va putea sa-l revada pe Mohamed, caruia autoritatile ii resping toate incercarile de a obtine viza pentru UK.