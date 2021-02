Dezastru in port! Un iaht de mari dimensiuni a gresit parcarea si nu o singura data. Imagini memorabile

O scena greu de imaginat s-a produs intr-un micut port din Caraibe, imaginile dezastruoase devenind imediat virale.

Simpson Bay din insula Saint-Martin e locatia unde a avut loc un incident hilar si neobisnuit, care se putea incheia insa tragic. Iahtul de mari dimensiuni "Go" e protagonistul intamplarii, mai precis cei care erau insarcinati sa-l parcheze in siguranta in apropierea malului.

Din imagini se poate vedea insa cum ambarcatiunea n-are nici un gand sa se opreasca si intra cu forta in instalatiile docului respectiv. Ca si cum n-ar fi fost de-ajuns, iahtul se retrage apoi pentru a face o noua tentativa de parcare, la fel de nepriceputa. Cu adevarat spectaculoase sunt si momentele in care barcile mai mici din jur navigheaza nestingherite in jurul iahtului amenintator, evenimentul incheindu-se din fericire fara nici un fel de victime.

