Dezastru in clanul care conduce piata traficului de cocaina! Doi interlopi celebri sunt in razboi

Razboiul a facut deja victime.

Razboi violent Columbia in cadrul clanului care conduce traficul de cocaina. Familia lui El Chapo se afla in conflict deschis, dupa ce acesta e la inchisoare in USA de mai bine de 2 ani si isi asteapta sentinta.

Fratele lui El Chapo a pornit un adevarat razboi impotriva unuia dintre fiii lui El Chapo, o adevarata lupta pentru suprematie in cadrul cartelului Sinaloa, o scena care s-a mai vazut in trecut cand cel mai mare traficant din lume a fost dupa gratii.

De data aceasta, razboiul e atat de violent incat guvernul mexican a mutat 295 de familii din zona de conflict, pentru a nu fi victime in desele impuscaturi si atentate cu bomba ce au loc in zona Badiraguato.

Cei doi au impartit familia mafiota in doua factiuni ce se lupta la suprematia. Miza este imperiul de miliarde de dolari lasat in urma de El Chapo, care are sanse infime sa mai fie vreodata in libertate.

Cartelul Sinaloa este cel mai puternic din Mexic, detinand trei sferturi din piata traficului de cocaina in USA, iar familia lui El Chapo a ramas la conducere dupa incarcerarea acestuia.