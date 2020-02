"De la cea mai proasta zi a vietii, la cea mai buna!" Cadoul SUPERB primit de copilul care si-a rugat mama sa il ajute sa se sinucida. Fericirea i se citea pe chip

Copilasul de 9 ani pe care colegii il agresau si hartuiau din cauza afectiunii pe care o are a zambit dupa mult timp.

Quaden Bayles, in varsta de 9 ani, a sensibilizat intreaga planeta dupa ce mama lui a dezvaluit momentele grele prin care trece la scoala. Copilasul sufera de nanism, iar colegii sai de clasa il hartuiesc si ridiculizeaza din cauza asta, motiv pentru care si-a rugat mama sa il ajute sa se sinucida.

Povestea sa a devenit virala, mai multe celebritati au reactionat si au sarit in sprijinul copilului, iar acum echipa de rugby Indigenous All Stars a facut un gest superb pentru el. Acestia l-au invitat sa ii insoteasca pe teren la ceremonia de deschidere a meciului cu New Zealand Maoris.

Din dezvaluirile mamei sale, Quaden si-a dorit dintotdeauna sa devina jucator de rugby, iar faptul ca a avut ocazia sa intre de mana cu capitanul echipei. Publicul l-a aplaudat si ovationat pe copil, vizibil emotionat.

"Baiatul meu a trecut de la cea mai proasta zi a vietii sale, la cea mai buna!", a declarat mama lui, Yarraka Bayles, la o conferinta de presa.

Quaden leads out the Indigenous all stars ???? #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 — NRL (@NRL) February 22, 2020