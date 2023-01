Joana Sanz, soția lui Dani Alves, a cerut divorțul fotbalistului prin intermediul avocaților ei, din moment ce nu brazilianul nu a mai avut întâlniri cu ea în închisoare, conform Marca.

Dani Alves nu are scăpare! Decizia luată de partenera sa, Joana Sanz

„Divorțul arată că relația lor nu trece deloc printr-un moment placid. Modelul a și șters toate fotografiile cu Dani Alves de pe contul oficial de Instagram, fiind o mișcare clară din partea ei”, au scris jurnaliștii de la publicația spaniolă.

Decizie radicală a soției fotbalistului

Dacă inițial Joana Sanz a încercat să-i ia apărarea partenerului ei, între timp aceasta pare să se fi răzgânit, iar în urmă cu câteva zile a șters toate fotografiile de pe rețelele de socializare, în care apăreau împreună.

Modelul trece printr-o perioadă foarte dificilă ținând cont că, pe lângă situația cu Dani Alves, mama acesteia a murit de curând.

Noi dezvăluiri ale victimei lui Dani Alves

Publicația iberică El Periodico a publicat informații noi despre dezvăluirile făcute de victima agresiunii sexuale a lui Dani Alves. Potrivit declarațiilor făcute de femeie, ea și câțiva prieteni au fost invitați de fotbalist și un alt amic la o masă VIP din respectiva locație.

"Alves a început imediat să firltreze cu noi, a încercat să ne atingă. Nu am știut unde mă duce, am crezut că este o altă zonă VIP. Mi-a spus lucruri la ureche, dar nu am înțeles pentru că erau în portugheză. Am rezistat până la un punct, dar era mult mai puternic", se arată în articolul respectiv.