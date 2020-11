Cuplul de IMIGRANTI care salveaza omenirea de Covid. Au lucrat in laborator NON-STOP, chiar si in ziua nuntii

Ugur Sahin (55) de ani sotia sa, Oezlem Tuereci (53 de ani) se afla in spatele dezvoltarii primului vaccin contra coronavirusului.

Gigantul farmaceutic Pfizer, in colaborare cu compania germana BioNTech, a anuntat ieri crearea primului ser care a trecut toate testele si care va putea fi folosit incepand din luna decembrie in lupta cu Covid-19.

In acest context, presa internationala a scos la iveala povestea fascinanta a directorului BioNTech, Ugur Sahin, fiul unui emigrant turc, la fel ca si sotia sa, Oezlem Tureci, o fiica de medic.

Cei doi si-au dedicat intreaga cariera pentru a descoperi tratamente impotriva cancerului, iar acum au pus umarul in batalia pe care intreaga omenire o poarta impotriva coronavirusului. Conform propriilor declaratii, cei doi au lucrat in propriul laborator inclusiv in ziua nuntii.

Dupa ce au castigat experienta cu o companie farmaceutica de mici dimensiuni, pe care au vandut-o, Ugur si Oezlem au infiintat BioNTech in 2008, iar in prezent se afla in Top 100 cei mai bogati oameni din Germania.