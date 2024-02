Trei ani mai târziu, Alexa Bliss și-a făcut debutul în SmackDowun, devenind între timp de două ori campioană a centurii roaster-ului respectiv.

Cum arată Alexa Bliss, cea mai sexy concurentă din WWE care își face praf adversarele cu fiecare ocazie

Ulterior, Alexa Bliss a pus mâna și pe centura de campioană din Raw, celălalt roaster din WWE. A reușit să le învingă pe Bayley și pe Becky Lynch, două concurente puternice din wrestling.

În total, Alexa Bliss a deținut de trei ori centura de campioană din SmackDown, de șase ori centura din Raw, de trei ori centura de campioană la dublu cu Nikki Cross, de trei cu Asuka, iar în 2022 a deținut centura ”WWE 24/7”.

Ce avere are Alexa Bliss

Potrivit site-ului de specialitate sportskeeda.com, Alexa Bliss are un salariu anual de 300 de mii de dolari, iar până în clipa de față are o avere estimată la nu mai puțin de 2.3 milioane de euro.

Planul WWE: CR7, alături de John Cena în ring

Cea mai mare promoție de wrestling din lume a intrat sub ”umbrela” unui nou acționariat și ar vrea să dea o adevărată lovitură la nivel de imagine prin prezența lui Cristiano Ronaldo (38 de ani).

Reprezentanții WWE poartă negocieri cu starul portughez pentru prezența sa la Crown Jewel, eventul care are loc anual în Arabia Saudită.

După ce spaniolii au scris că WWE poartă negocieri cu Ronaldo, acum a venit rândul publicației TalkSport, care vine cu o variantă senzațională cu privire la debutul lui CR7 în wrestling. Lusitanul ar urma să apară alături de John Cena, pe care mulți îl consideră cel mai sonor nume din industrie.

Sursă Foto: Instagram Alexa Bliss & Imago Images