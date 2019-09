Cine e milionarul care o consoleaza pe Eugenie Bouchard dupa 12 infrangeri la rand. Au aparut pentru prima data in public. FOTO

Din articol VEZI IMAGINILE IN GALERIA FOTO

Eugenie Bouchard nu are o perioada prea buna in cariera ei, insa acum are un iubit care s-o consoleze.

Frumoasa Eugenie Bouchard este pe locul 152 in clasamentul WTA dupa 12 infrangeri la rand suferite in acest an. Ea se relaxeaza la Miami, acolo unde si locuieste, alaturi de noul ei iubit, bancherul Connor Davis. Fratele lui Davis este Hannah Jeter, fost jucator de tenis si super model american.

Eugenie si noul ei iubit au fost surprinsi de fotografi la plaja si in apa, acolo unde s-au sarutat fara grija ca vor fi vazuti. Bouchard s-a iubit in trecut un jucator de hochei din Canada, Jordan Caron.