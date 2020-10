Cel mai tanar criminal in serie din LUME! La doar 8 ANI avea un numar SOCANT de crime comise: cum a fost prins

Un pusti de doar 8 ani a socat intreaga lume prin faptele comise la o varsta atat de frageda.

Amarjeet Sada a devenit cel mai tanar criminal in serie din lume, dupa ce ar fi omorat trei persoane pana la varsta de 8 ani.

Prima crima a acestuia a avut loc cand avea 7 ani. Nascut in India, in 1998, Amarjeet a facut parte dintr-o familie extrem de saraca, care ulterior s-a mutat in satul Mushahari, unde tatal sau si-a gasit de lucru ca muncitor.

In 2006, tanarul a comis prima crima, cand si-ar fi ucis verisoara de doar 6 ani. La scurt timp dupa fapta comisa, Amarjeet ar fi ucis un alt bebelus, care ar fi fost chiar sora sa de 8 luni.

Potrivit Daily Star, care il citeaza pe unchiul baiatului, membrii familiei si alti sateni ar fi fost constienti de crimele comise de Amarjeet.

Cu toate acestea, ar fi fost considerate 'chestiuni de familie' si, prin urmare, nu au fost raportate autoritatilor.

In 2007, Amarjeet a comis a treia crima, cand a ucis fiica unui vecin, numita Kushboo.

Satenii, care ar fi stiut despre crimele din trecut ale lui Amarjeet, l-au confruntat dupa ce Kushboo a disparut.

Conform sursei citate, Amarjeet a marturisit politiei crimele si nu si-a aratat remuscarile in timp ce povestea detaliile despre cum isi ingropase ultima victima.

Dupa arestare, politia a declarat ca baiatul a marturisit si precedentele doua crime.

Un reprezentant al autoritatilor locale, pe nume Amit Lodha, a spus ca baiatul prezinta un 'caz psihiatric' si va fi evaluat de catre profesionisti.

Inspectorul Shatrudhan Kumar a confirmat ca toate crimele au fost evaluate intr-un mod identic, ceea ce il face pe Amarjeet cel mai tanar criminal in serie din lume.

Acesta a spus ca Amarjeet si-a dus toate victimele pe camp, unde le-a lovit cu o piatra si le-a ucis. Politia a declarat ca in timpul audierilor, baiatul a zambit in permanenta si a cerut biscuiti.

In urma evaluarii facute de psihologi, s-a constatat ca baiatul sufera de tulburare de conduita si a fost plasat intr-o unitate speciala, unde va fi tinut pana va implini 18 ani.