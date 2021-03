Caz halucinant in Dubai! O femeie a fost arestata dupa ce a consumat un pahar de vin in avion! Care a fost explicatia autoritatilor 

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Ellie Holman (46 ani) un doctor din Marea Britanie a fost arestata in Aeroportul International Dubai, in urma cu trei ani, de ofiterii de la imigrari, iar din spusele femeii, motivul a fost pentru ca in avion, a consumat un pahar de vin in timp ce isi lua praznul.

Femeia a vorbit pentru Guardian, acolo unde a explicat cum a stat situatia. Un ofiter de la imigrari i-a spus sa isi cumpere bilet de intoarcere la Londra, in momentul in care a ajuns acolo, din cauza ca viza ei era expirata. Ulterior, barbatul ar fi intrebat-o daca a consumat alcool, mentionandu-i ca este interzis consumul sau detinerea de bauturi alcoolice in Emiratele Arabe.

"Le-am spus ca am baut un singur pahar de vin rosu, pentru ca mi-a fost oferit in timpul zborului de catre personalul avionului", a dezvaluit femeia pentru sursa citata.

Atat ea, cat si fetita ei au fost duse intr-o camera din aeroport, acolo unde au fost inchise. Femeia a incercat sa filmeze, insa autoritatile i-au confiscat telefonul, iar ulterior a fost transportata la sectie de politie.

Ellie a marturisit ca fetita sa de doar 4 ani a fost extrem de speriata. Sotul acesteia a reusit sa o ia pe cea mica acasa, iar femeia a fost eliberata pe cautiune trei zile mai tarziu, dupa ce a trecut prin chinuri in celula din inchisoare, acolo unde gardienii au incercat sa o agreseze.