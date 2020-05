'Bazaia ceva in tavan. Cand m-am uitat, era plin de ele! Nu mi-a venit sa cred!' Ce a putut gasi un barbat in casa pe care tocmai si-o cumparase

Un barbat a descris povestea incredibila prin care a trecut cand s-a mutat in noua casa.

George Montgomery s-a mutat in locuinta pe care tocmai si-o cumparase, insa un bazait i-a distras atentia:

"Am observat roiul dupa ce am cumparat casa. Le puteai auzi prin perete in timp ce incercau sa ajunga la stup", a declarat George, potrivit CNN.

Tanarul proprietar de 26 de ani, nici nu a vrut sa se gandeasca la cat de mult ar costa indepartarea stupului si a incercat sa priveasca partea plina a paharului.

Albinele aveau stupul construit intre cele doua etaje ale casei si se strecurau printr-o crapatura dintre fundatia de lemn si cea de caramida.

"Albinele de miere nu provoaca multe daune si, in ciuda faptului ca mierea este delicioasa, mi s-a promis ca vor indeparta celelalte insecte care sunt atrase de zahar", a spus George.

La sfarsitul lunii februarie 2020, cand vremea a inceput sa se incalzeasca, George a iesit sa tunda gazonul si a fost pur si simplu atacat de albine:

"In acel moment mi-am spus: trebuie sa rezolv cumva asta", a adaugat tanarul.

El a sunat la o companie de specialitate si l-a costat aproximativ 1000 de dolari pentru a inlatura stupul.

In peretii casei lui isi facusera casa nu mai putin de 100.000 de albine. 60 de kilograme de fagure a fost extras din peretii casei, care a fost topit, transformat in ceara si donat unui mester local.

Albinele au fost transferate intr-un nou stup stup nou, iar proprietarul a ales sa pastreze o parte din mierea gasita in pereti.

A Georgia man discovered an infestation of approximately 100,000 bees living in the ceiling of his recently purchased home https://t.co/vdENDENVGR pic.twitter.com/ZaynpRz4HB — CNN (@CNN) May 16, 2020