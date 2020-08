Au ramas fara nuntasi cu doar cateva ore inainte de ceremonie! Noile restrictii i-au speriat pe invitati! Ce s-a intamplat

Noile restrictii pentru evitarea raspandirii coronavirusului le-au stricat nunta.

Doi tineri din Kent au ramas fara nuntasi cu doar cateva ore inainte de a spune 'Da'.

Nunta era programata a avea loc in Cehia, unde Oliver si Andrea au locuit in ultimii 11 ani. Invitatii au ajuns in Praga cu cateva zile inaintea evenimentului, insa s-au vazut nevoiti sa se intoarca acasa, in Regatul Unit inainte de ceremonie.

Asta pentru ca autoritatile britanice au stabilit noi restrictii in contextul pandemiei de coronavirus. Incepand din dimineata zilei de sambata, toti cei care reveneau din Cehia erau obligati sa stea in izolare pentru 14 zile.

Acest lucru i-a speriat pe nuntasi, care au decis sa plece. Peste 30 de oameni au zburat inapoi acasa inainte de nunta, printre ei aflandu-se si domnisoara de onoare a miresei, sora lui Oliver.

Cei doi miri isi anulasera deja nunta de doua ori inainte de acest moment din cauza sarcinii.

Inainte ca Marea Britanie sa restrictioneze accesul oamenilor care calatoresc din Cehia, ei alesesera sa faca nunta in Praga in august, avand in vedere ca cehii au gestionat cu succes pandemia.

