Asta a fost LUPTA ANULUI! Doua femei s-au luat la BATAIE in magazin. Greu de crezut ce-au avut de impartit

O discutie mai aprinsa intre doua femei revoltate s-a incheiat cu o confruntare fizica demna de o lupta in ring.

Una dintre marile noutati ale anului in ceea ce priveste tehnologia a fost consola de jocuri PlayStation 5, de la aparitia careia amatorii sunt disperati sa intre in posesia ei. Cine ar fi crezut insa ca se poate ajunge si la bataie in acest caz?

S-a intamplat in America, intr-un cunoscut lant de supermarketuri, acolo unde doua femei s-au contrat violent pe marginea acestei console, fara sa stim exact care a fost subiectul dezbatut. Mult mai interesant a fost efectul ulterior discutiei aprinse, atunci cand cele doua protagoniste au decsi sa-si faca dreptate singure. A iesit o lupta demna de luptele in cusca din circuitele profesioniste, femeile schimbandu-si o serie impresionanta de lovituri, sub atenta "supraveghere" a martorilor din magazin, care n-au indraznit sa intervina minute in sir.