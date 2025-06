La conferința de presă premergătoare duelului, selecționerul Daniel Pancu a vorbit cu emoție despre imnul național, dar a tranșat ferm discuțiile despre viitorul său pe banca tehnică.



După două eșecuri la limită, naționala de tineret a României mai are de disputat doar un meci pentru onoare la Campionatul European din Slovacia. Înaintea partidei programate marți, de la ora 22:00, în direct pe Pro TV, Daniel Pancu a anunțat că ia în calcul să le ofere minute unor jucători care au evoluat mai puțin, ca o recompensă pentru atitudinea lor.



"Îmi doresc foarte mult să joace toți. Nu știu dacă pe parcurs sau de la început, dar mă gândesc la Amzăr, Duțu și Cristi Mihai, pentru că s-au comportat exemplar cu toții", a spus Pancu.



"Niciun semnal primit". Pancu visează la cupele europene



Întrebat despre viitorul său, selecționerul a oferit un răspuns direct. Acesta a mărturisit că nu și-a pus problema să continue la cârma naționalei U21, deoarece nu a primit vreo solicitare în acest sens din partea Federației.



"Nu m-am gândit vreo secundă la varianta asta de a rămâne la echipa națională, pentru că niciun mic semnal nu am primit vreodată", a sunat declarația tranșantă a lui Pancu.



Experiența de la Euro i-a deschis lui "Pancone" apetitul pentru fotbalul la cel mai înalt nivel. Selecționerul țintește sus și visează să ajungă rapid în prim-planul fotbalului european la nivel de club: "E un nivel de top la care îmi doresc să mă întorc foarte rapid. Asta ar însemna, într-o perioadă foarte scurtă, să ajung să antrenez echipe de cupe europene. Totul e deosebit, minunat și îmi doresc să mă întorc la nivelul ăsta".



Înaintea meciului care pare a fi ultimul pentru el pe banca "tricolorilor mici", Pancu a fost copleșit de nostalgie. El și-a amintit de un moment de glorie trăit ca jucător chiar pe pământ slovac.



"Voi simți o mare emoție la imn. Sunt un fost jucător al echipei naționale de la loturile de juniori. Îmi aduc aminte de un turneu în '93, cu ei, tot aici am jucat finala. Ne conduceau cu 2-0 la pauză, iar în a doua repriză am dat 3 goluri. Am ieșit golgheterul turneului și am și câștigat", a povestit selecționerul.