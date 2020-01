Are 80 de ani si se iubeste cu un barbat cu 45 de ani mai tanar! Babuta NEBUNA dupa iubire: "Sigur nu umbla dupa banii mei!" Cum arata impreuna

Iris Jones s-a indragostit de un barbat pe care l-a cunoscut pe Facebook.

O pensionara britanica in varsta de 80 de ani planuieste sa se casatoreasca cu un barbat de 35 de ani de origine egipteana. Femeia este cu 10 ani mai in varsta decat mama barbatului.

Iris Jones s-a indragostit de somerul Mohamed Ahmed Irbriham pe Facebook si i-a cazut in mreje inca din prima zi de cand s-au cunoscut. In doar cateva ore, 4 decade fara sa intretina relatii intime au fost sterse intr-o avalansa de pasiune.

Dupa 4 zile au incercat sa se casatoreasca in Cairo, insa nu aveau actele necesare la ei. Acum, Iris strange bani pentru a face nunta, cu toate ca familia ei se opune, din cauza ca motivele barbatului ar fi altele, nu dragostea.

Iris insista ca Mohamed nu sta cu ea pentru bani si nici nu cauta sa aiba cetatenie in Marea Britanie, dupa cum declara chiar ea.

"Daca se insoara cu mine pentru averea mea, o sa fie dezamagit pentru ca traiesc dintr-o pensie. Nu sunt fraierita. Sunt sincera si i-am zis direct ca nu poate sa stea pe banii mei.

In Egipt am iesit in cele mai luxoase restaurante si de fiecare data am impartit nota la jumatate. A spus chiar ca vrea sa semneze un contract prenuptial pentru ca ma doreste pe mine, nu casa mea.

Am petrecut atatia ani facand pe altii fericiti, acum vreau doar sa ma marit cu barbatul pe care il iubesc inainte sa mor. Intotdeauna am fost putin rebela, este perfect pentru mine", a declarat Iris conform Mirror.