A nascut gemeni la 64 de ani, dar statul i-a luat imediat copiii! Cazul care a socat lumea! Decizia de ultima ora a instantei

Bucuria ei a tinut doar cateva zile!

Mauricia Ibanez a pierdut in instanta drepturile parentale asupra gemenilor Gabriel si Maria, pe care i-a nascut pe 14 februarie 2017, cand avea 65 de ani.

Mauricia n-a apucat sa se bucure de micuti. Autoritatile au considerat-o incapabila sa aiba grija de ei si i-au preluat la scurt timp dupa nastere. In aceasta saptamana, Curtea Suprema a Spaniei a mentinut o decizie de pe 22 aprilie 2020 a Curtii Provinciale din Burgos care o lasa fara copii motivand ca nu ii ingrijeste in 'conditii optime'.

Mai multe detalii n-au fost facute publice, dar instanta a stabilit ca genemii se afla intr-o situatie 'evidenta de vulnerabilitate' in cazul in care raman alaturi de mama lor biologica. Judecatorii au precizat ca decizia a fost luata in baza analizei unor experti, si nu din cauza varstei sau a starii sale de sanatate mentala a mamei.

Gemenii au trait de la nastere intr-o familie adoptiva, iar mama lor naturala i-a putut vizita periodic.

Mauricia mai are o fata, Bianca, fara care a ramas de asemenea in urma unei decizii a instantei. Femeia spune ca serviciile sociale spaniole o invidiaza din cauza ca a devenit mana la 'o varsta imposibila'.

El Pais a scris ca Mauricia, care s-a pensionat mai devreme decat i-ar fi permis legea in mod normal, ar fi fost lasata sa o faca pe motive psihiatrice.