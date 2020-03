A incalcat regulile de carantina si a fost ARESTATA! O femeie a vrut sa intalneasca un barbat cunoscut pe Tinder, dar a ajuns dupa gratii

Autoritatile nu glumesc in ceea ce priveste carantina si o femeie a fost arestata dupa ce a iesit pe strada fara motiv intemeiat.

Totul s-a petrecut in Spania, unde o femeie a vrut sa mearga la un barbat acasa, pe care l-a cunoscut pe Tinder. Potrivit mundodeportivo.com, politia i-a iesit in cale, iar aceasta a opus rezistenta si nu a respectat indrumarile agentilor de ordine. In cele din urma, femeia a ajuns dupa gratii.

Spaniolii s-au confruntat cu mai multe cazuri in care cetatenii nu respecta regulile de carantina si ies din case pentru motive banale. Unii aleg sa plimbe animale de companie virtuale, in timp ce altii vaneaza pokemoni.

39.763 de cazuri de coronavirus sunt in Spania pana in prezent, iar 2696 de persoane au decedat.

