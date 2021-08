(P) US Open 2021 începe pe 30 august: cum arată topul favoriților 

Startul US Open se dă pe 30 august, iar Simona Halep va încerca să încheie acest an dificil, marcat de accidentări, printr-o prestație foarte bună.

Pe tabloul masculin în schimb, Novak Djokovic este gata să scrie istorie.

Competiția de pe partea feminină a tabloului este mult mai aprigă decât anul trecut, când nume precum Simona Halep și Ashleigh Barty au absentat. US Open 2021 începe cu Naomi Osaka din postura de campioană en-titre, dar nipona a avut ceva dificultăți în ultimele luni.

În schimb, pe partea masculină vor absenta campionul din 2020 Dominic Thiem și nume grele precum Roger Federer și Rafael Nadal. În aceste condiții, Novak Djokovic este favoritul cert al turneului, cu o cotă de 1.70 la pariuri online pe tenis pentru a câștiga US Open 2021.

Simona Halep, măcinată de accidentări

Simona Halep era, nu cu mult timp în urmă, a treia favorită de la US Open, dar, pe fondul problemelor medicale, este cotată abia cu șansa a noua la câștigarea trofeului, ceea ce nu este neapărat rău, deoarece presiunea este mult mai mare când ești printre primele favorite.

Sportiva noastră s-a accidentat grav în luna mai la gambă, în timpul unui meci cu Angelique Kerber, din turneul de la Roma. A stat timp de trei luni pe tușă și a revenit în turneul de la Montreal, unde a pierdut încă din start. Săptămâna trecută, la Cincinnati, a învins-o pe Magda Linette, dar a acuzat noi probleme medicale. Astfel, Simona a decis să se retragă înaintea confruntării cu Jessica Pegula.

Jucătoarea din Constanța este însă prezentă la New York și este așteptată să ia startul la US Open. 888sport îi oferă șansa a noua să câștige trofeul, având cota 20.00.

Trebuie ținut cont că Simona nu s-a simțit tocmai bine la US Open, turneu la care a ajuns o singură dată în semifinale, în 2015, când a fost învinsă de italianca Flavia Pennetta.

Mai mult, în istoria recentă rezultatele au fost foarte slabe. În 2017 și 2018 a pierdut în primul tur, iar în 2019 a cedat în turul 2 în fața lui Taylor Townsend. În 2020, fosta lideră mondială a decis să nu participe la US Open. În total, ea are 17 victorii și 10 înfrângeri pe tabloul principal de la New York.

Asheligh Barty, favorita din secțiunea feminină

Australianca Ashleigh Barty a ajuns la cinci titluri câștigate în acest sezon după ce s-a impus la Cincinnati. Este, cu siguranță, cel mai bun an din carieră pentru Barty, care a reușit să câștige și turneul de la Wimbledon, prilej cu care s-a distanțat serios și în fruntea clasamentului mondial.

Așadar, 888sport îi acordă cota 5.50 să câștige US Open 2021. Australianca nu a trecut niciodată de optimi la US Open, însă în 2020 nu a participat, iar 2019 a fost anul în care a făcut marele pas spre jucătoarea ce este în zilele noastre.

Cu șansa a doua este creditată nipona Naomi Osaka. Ea are cota 6.00 și are amintiri foarte plăcute de la US Open, turneu pe care l-a câștigat în 2018 și în 2020. Totuși, după parcursul excelent de la Australian Open 2021, unde a reușit să își treacă în palmares al patrulea Grand Slam din carieră, nipona a intrat într-un con de umbră. Pe lângă rezultatele negative, Osaka a mărturisit că se confruntă și cu o depresie.

Bielorusa Aryna Sabalenka, recent urcată pe locul 2 în clasamentul WTA, este a treia favorită (cota 14.00), urmată de Iga Swiatek (cota 16.00), Serena Williams (cota 16.00), Cori Gauff (cota 18.00), Barbora Krejcikova (cota 18.00) și Karolina Pliskova (cota 18.00).

Novak Djokovic, aproape să scrie o nouă pagină de istorie

Secțiunea masculină nu va conta pe Dominic Thiem, Rafael Nadal și Roger Federer, astfel că lucrurile sunt destul de clare în ce privește favoritul probei. Liderul clasamentului ATP Novak Djokovic pornește cu prima șansă, iar 888sport îi oferă o cotă pe măsura concurenței, 1.70.

Dacă va câștiga la US Open, Djokovic va reuși un Golden Slam, după ce s-a impus deja în acest an la Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Djokovic are deja trei trofee la US Open și pornește ca mare favorit.

Ultima dată când un jucător a reușit să câștige toate cele patru Grand Slam-uri de la masculin într-un sezon a fost în 1969, prin Rod Laver, care reușise această performanță și în 1962. Don Budge, în 1938, a mai reușit și el un Golden Slam.

Pe lista cu favoriți se mai află Daniil Medvedev (cota 5.00), Alexander Zverev (cota 7.50), Stefanos Tsitsipas (cota 11.00), Matteo Berrettini (cota 20.00) și Andrey Rublev (cota 34.00).

