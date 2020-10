(P) Top 6 metode pentru recuperarea datoriilor

Ti s-a intamplat vreodata, in activitatea ta economica, sa lucrezi cu oameni care nu si-au platit datoriile la timp?

Ei bine, nu esti singurul in aceasta situatie. Multi antreprenori care depun toate eforturile pentru a livra bunurile sau serviciile la timp au, adesea, surpriza neplacuta de a ramane cu facturi emise restante. Cu toate ca parteneriatele de business ar trebui sa fie reciproc avantajoase, mai bine de 70% din companiile de pe piata se confrunta cu astfel de clienti rau platnici, persoane fizice si juridice. Cum le poti face face fata pentru a evita un cashflow negativ sau inregistrarea provizioanelor? Iata cateva modalitati de recuperare a creantelor:

Transmite-i, din nou, clientului factura de vanzare

In momentul in care observi ca plata pentru serviciile prestate sau marfurile vandute intarzie sa apara, trimite-i, din nou, clientului tau o copie a facturii la care vei atasa o notificare referitoare la necesitatea realizarii platii. Ai grija sa scoti in evidenta suma ce trebuie achitata, fie prin incercuirea ei, fie prin subliniere. Este datoria oricarui furnizor sa-si atentioneze clientii, atunci cand au depasit termenul scadent. O asemenea metoda de reamintire este foarte intalnita, in special la firmele care lucreaza cu termene de plata foarte lungi, de 90 sau chiar 120 de zile.

Opteaza pentru un telefon sau un SMS de reamintire

Desi pare simplu ca totul sa se rezolve cu un singur telefon sau mesaj, uneori, anumiti parteneri de afaceri uita de facturile pe care trebuie sa le plateasca. Daca nu este rea-vointa, cel mai probabil, plata va fi efectuata imediat dupa ce ai adus in discutie achitarea unei facturi mai vechi. Asadar, ai grija sa anticipezi astfel de momente si sa iti anunti clientii, cu 2-3 zile inainte, ca trebuie sa-ti dea o anumita suma de bani.

Analizeaza clauzele din contract

In calitate de antreprenor, stii deja ca un contract iti poate fi de folos in cazul recuperarii datoriilor. Prin urmare, verifica ce stipuleaza documentul cu privire la plata intarziata, penalitatile de intarziere, daca si cand se poate refuza achitarea sumei de pe factura de vanzare. Adu-i la cunostinta partenerului tau toate aceste detalii si opteaza chiar pentru perceperea penalitatilor, daca termenul scadent a fost cu mult depasit.

Incearca sa obtii o promisiune de plata

Este foarte important sa obtii acordul scris al clientului cu privire la o suma datorata. Chiar si un e-mail in care iti spune ca stie ca are de platit una sau mai multe facturi, dar nu dispune momentan de lichiditati, iti poate fi de ajutor in perioada viitoare daca nu se achita de datorii. Initial, incheie un angajament de plata daca stii ca acesta nu are de unde sa-ti dea banii imediat si fixeaza impreuna cu el noi termene. Ulterior, daca nici aceste date nu sunt respectate, angajamentul si promisiunea de plata scrise iti vor fi utile in instanta.

Contacteaza o firma de recuperare a creantelor

Daca nu ai timp de pierdut cu astfel de colaboratori, externalizeaza facturile neincasate pentru recuperarea datoriilor firmei. Societatile specializate in acest sens te pot ajuta sa-ti incasezi banii de la clientii rau-platnici, chiar daca valoarea facturilor neincasate este foarte mica. Cu siguranta, nu-ti doresti sa renunti la banii tai, indiferent despre ce suma este vorba. Firmele de recuperari creante sunt platite doar la un comision din valoarea banilor incasati si iti permit sa te concentrezi pe dezvoltarea companiei tale, limitand pierderile.

Apeleaza la instanta de judecata

In cazul in care ai incercat toate modalitatile de a recupera datoriile de la anumiti clienti, dar fara rezultat pozitiv, incearca sa-i dai in judecata ca sa poti fi despagubit. Totusi, tine cont ca aceasta tactica este potrivita mai mult in situatiile in care ai de recuperat sume colosale. Nu uita de acest aspect pentru ca, uneori, poate fi necesar sa achiti mai multi bani ca sa-ti recuperezi creantele in acest fel.

Exista o multime de situatii in care facturile nu sunt achitate la termen, iar motivele invocate sunt dintre cele mai diverse. Totusi, pe cale amiabila, cu ajutorul firmelor specializate in acest sens sau prin instanta, este necesar sa recuperezi banii pentru care ai muncit. De asemenea, trebuie sa te asiguri ca, pe viitor, vei avea doar colaborari in baza unui contract cu clauze bune, care sa te protejeze.