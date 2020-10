(P) Soiuri de vita de vie: Cum il alegi pe cel mai potrivit pentru curte

Vita de vie este una dintre cele mai iubite plante roditoare de la noi din tara, pentru ca vinul, dar si strugurii, reprezinta o adevarata delicatesa.

Vita de vie este, dincolo de o planta roditoare, si o planta decorativa, mai ales pentru cei care locuiesc la curte. Nu, ea nu este cultivata doar pentru a infrumuseta spatiul, insa ajuta la acest lucru, deoarece din vita de vie pot fi create cele mai spectaculoase bolte, la umbra carora poti servi un pahar de vin sau te poti bucura de gustul dulce al boabelor de struguri pline de savoare.

Daca si tu iti doresti sa cultivi vita de vie in curte, indiferent daca vrei sa faci si vin sau nu, iata cateva dintre soiurile asupra carora te poti opri.

Tamaioasa romaneasca

Acesta este probabil unul dintre cele mai cunoscute si populare soiuri de struguri, datorita faptului ca strugurii sunt folositi la unul dintre cele mai bune si mai cunoscute produse viticole. Vinul cunoscut sub numele de Tamaioasa este un vin de calitate superioara, iar vita de vie din acest soi este considerata o vita nobila.

Strugurii sunt cunoscuti pentru culoarea galben-verzuie si ajung la greutatea de circa 500-600 de grame, iar de aici apare și necesitatea de a susține podgoria cu sarma de vie specială, astfel încât ea să poată crește în lumina soarelui, condiție de altfel esențială pentru coacere. Astfel, daca locuiesti la curte si ai un teren adiacent pe care sa poti cultiva vita de vie in bataia directa a soarelui, Tamaioasa romaneasca poate sa fie o alegere potrivita.

Feteasca regala

Asa cum ii spune si numele, avem de a face cu un soi de vita de vie deosebit de cunoscuta, atat in tara cat si in strainatate, in special datorita licorii lui Bachus care rezulta din ea. Strugurii se diferentiaza ca soi datorita formei usor plate a boabelor, de culoare verde deschis, foarte aromate la gust.

Feteasca regala, ca bautura de aceasta data, se incadreaza in categoria vinurilor demiseci, iar aroma strugurilor persista mult, chiar si dupa procesul de producere a vinului, aceasta fiind caracteristica lui distinctiva. Aceleasi conditii privind nevoia de a sta la soare apar si in cazul acestui soi de vita de vie, mai ales ca perioada de coacere completa a fructelor este in jurul lunii septembrie, uneori chiar noiembrie.

Vita de vie Napoca

Iubitoare de soare, vita de vie Napoca poate fi soiul perfect atunci cand vorbim despre vita de vie cultivata la curte. Daca-ti doresti un soi de vita de vie care sa reziste la intemperii si la boli si care sa rodeasca relativ repede, atunci Napoca poate fi cea mai buna solutie, deoarece indeplineste toate aceste conditii.

Perioada sa de rod este in jurul lunii august, tocmai pentru ca soiul are nevoie de cat mai mult soare. Fructele sunt grupate in ciorchini mari, plini, iar culoarea este violet-brumariu. Gustul este dulce acrisor, similar Muscatului, explicabil prin faptul ca Napoca este un soi hibrid romanesc de vita de vie.

Oricare dintre aceste tipuri de vita de vie pot fi cultivate in curte, insa reusita depinde foarte mult si de conditiile oferite. Desi vita de vie poate parea o planta putin pretentioasa, de fapt ea are cerinte destul de mari, cel putin la nivel de intretinere si protectie.

Stropirea impotriva daunatorilor, sustinerea corecta cu sarma de vie, structurarea corecta a arcadelor si bineinteles asigurarea unor surse suficiente de nutrienti si lumina reprezinta criterii peste care nu se poate trece. Daca-ti doresti si tu o cultura speciala de vie, acestea sunt cele mai potrivite optiuni, din care poti s-o alegi pe cea care ti se potriveste.