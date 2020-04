(P) Dupa o zi lunga la munca, meriti sa te refugiezi in confortul unui semineu deosebit

Unul dintre cele mai intelepte sfaturi primite de la specialistii in materie de solutii de incalzire alternativa de la Seminee Sibiu este sa acordam atentia cuvenita si asupra tipului si calitatii materialelor din care vor fi confectionate focarele, indiferent daca le vom folosi pentru constructia unui semineu lemne clasic, a unei sobe rustice pe lemne sau al unui semineu centrala. Pornind de la aceasta recomandare, ne-am gandit sa va prezentam un top al celor mai potrivite solutii de focare pentru semineul tau.

Si pentru ca una dintre cele mai calitative si cautate game de seminee din Romania este aceea a modelelor prevazute cu focare din samota, un material inovator cu un grad superior de izolare termica, in randurile care urmeaza, ne-am propus sa va detaliem unele dintre cele mai populare focare samotate, disponibile in oferta Seminee Sibiu (partener oficial PEFOC).

Focarul Z120

Acest model este preferat de catre clienti datorita combinatiei dintre pretul competitiv si arderea curata pe care o dezvolta. O mare parte a clientilor care aleg acest model, provin din recomandarile meseriasilor care au dat mereu un feedback pozitiv in legatura cu fiabilitatea acestui produs. Focarul cel mai cautat este acela in varianta standard (cu sticla in fata), fiind disponibil si in varianta cu 2 laturi din sticla, bucurandu-se de aceleasi specificatii si functionalitati superioare.

Focarul samotat J60

J60 este un model de focar samotat de tip caseta cu dimensiuni reduse, care poate fi folosit ca un focar standard de semineu sau ca o incinta inserata, ce poate fi introdusa la interiorul semineelor deschise, deja existente, fara a mai fi stricate si apoi refacute. Este potrivit pentru clientii cu cosuri de fum existente, de dimensiuni reduse, care doresc totusi amplasarea unui semineu, fara a risca iesirea fumului in incaperea unde este amplasat.

Focarul Ak 80

Al 3-lea model din acest top este de asemenea un focar de tip caseta, plasat in partea superioara a preferintelor datorita echiparii cu ventilator, a sticlei decorative si a unei deschideri mai mari (aprox. 10 cm) fata de standardul Ak70, spre exemplu. Acest model prezinta 2 ventilatoare incorporate, termostat si dubla combustie. Incinta focarului si usa din otel refractar sunt de inalta calitate, avand o compozitie ridicata de carbon pentru o rezistenta indelungata temperaturi extreme.

Focarul NBC 100

Face parte din categoria focarelor NBC cu 3 laturi din sticla varianta 100 si a ajuns cu usurinta in topul preferintelor gratie specificatiilor superioare, optiunilor nenumarate, al designului de tip deco, al dimensiunilor generoase, dar si al pretului extrem de competitiv. Acest focar este unul cu design inovativ, modern si spectaculos. Datorita deschiderii foarte largi, acesta poate incalzi suprafete mari (de genul „open-space”). Procesul de ardere se desfasoara pe vatra (fara gratar), rezultand altfel, o ardere cat mai completa si fara reziduuri de cenusa semnificative. Energia termica obtinuta din lemnul de foc este astfel exploatata la maximum.

Asadar, daca iti doresti ca si locuinta ta sa fie una primitoare si sa te refugiezi in confortul pe care l-ai visat mereu, la intoarcerea acasa dupa o zi grea de munca, Seminee Sibiu, partenerii oficiali ai renumitului brand sibian PEFOC (expertii in solutii de incalzire alternativa din Romania), reprezinta alegerea perfecta pentru tine. De la diverse accesorii din universul termicelor, burlane soba, cosuri de fum, sobe rustice pe lemne si pana la seminee moderne, clasice, electrice sau pe peleti, poti sa alegi dintr-o oferta completa, indiferent de gusturile si preferintele tale.