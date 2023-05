(P) Cum au devenit adidașii cei mai populari din lume?

Pe de altă parte, putem observa că în ultimii ani au câștigat enorm în popularitate și că toată lumea îi sfâșie, indiferent de clasa socială.



De unde această popularitate?

Cum au ieșit acești pantofi din cadrul utilizării sportive? În anii 70 a apărut cultura hip hop. Inițial, răspândiți în cartierul Bronx din New York, adidașii au prins rapid când unele simboluri ale mișcării au început să-i poarte. Acesta este cazul multor grupuri de rap care au introdus acești pantofi în cultura lor. În plus, unele mărci de adidasi de baieti au câștigat popularitate, în special datorită anumitor sportivi care au devenit icoana lor. Este cazul lui Michael Jordan care a devenit simbolul Nike.

Secretul succesului adidașilor

Dacă adidașii sunt astăzi în picioarele majorității oamenilor (50% din piața de încălțăminte din Romania este formată din adidași) este datorită diversității acestora din urmă. Într-adevăr, prețul unei perechi de adidași poate varia de la 50€ la câteva mii de euro. În plus, unele mărci au decis să aplice o tehnică folosită în industria de lux, reducând oferta pentru a crește prețurile. Astfel, pentru a avea posibilitatea de a cumpara anumite perechi de adidasi, uneori trebuie sa fii tras la sorti si sa astepti ore in sir in fata unui magazin. Această penurie a anumitor produse crește considerabil valoarea acestor produse. Acesta este motivul pentru care în zilele noastre există o economie puternică de revânzare și speculație în adidași.

Pantofi pentru toată lumea

Una dintre celelalte particularități ale adidașilor este că nu sunt limitați de o clasă socială. Într-adevăr, pot fi purtați de cei mai puternici CEO din lume precum Mark Zuckerberg, Tim Cook (CEO Facebook și CEO Apple) sau de tineri din medii mai modeste. În plus, producția de adidași este deschisă tuturor, sunt fabricați de mărci de lux precum Gucci sau Versace precum și de mărci ieftine.

În 2016, peste 23 de miliarde de perechi de pantofi au fost vândute în întreaga lume, adică aproximativ trei perechi pentru fiecare locuitor al planetei. 4% au fost produși în Europa; 87% în Asia, în principal în China, în orașele companiei cu până la câteva zeci de mii de muncitori și în Vietnam,.

Alegerea zonelor de producție pare să fie dictată de costurile forței de muncă, iar mărcile sunt orientate în principal către țările sau regiunile cu cele mai mici salarii. Ca dovadă a acestei dinamici, Etiopia a reușit în ultimii ani să atragă unele grupuri mari din sector - în special chinezi - datorită implementării unei politici proactive care prevede crearea unor zone economice speciale în care costurile de instalare.

Dincolo de aceste tendințe majore, este dificil de urmărit calea de producție a unei perechi de pantofi: lanțurile de aprovizionare sunt adesea fragmentate geografic și caracterizate prin opacitate ridicată și instabilitate. În ceea ce privește vânzările, lucrurile sunt mai clare: pantofii clasici de oraș, pentru femei sau bărbați, pierd teren în favoarea adidașilor de oraș mai comozi și la modă, care favorizează materiale precum țesăturile, cauciucul și plasticul.

În concluzie, adidașii sunt pantofi cu o influență imensă. Multe magazine s-au specializat în vânzarea acestora precum Courir, Foot Loker, Sneakers Studio etc.