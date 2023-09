(P) 3 meciuri din weekend în care este de așteptat să vedem multe goluri

E ultima etapă înaintea debutului în grupele Champions League, astfel că echipele vor dori să lase o impresie bună.

Acest final de săptămână este plin de meciuri tari în campionatele de top din Europa. În Bundesliga poți să vezi meciul dintre Bayern Munchen și Bayer Leverkusen, în Anglia ai un meci tare între Manchester United și Brighton, iar în Serie A derby-ul rundei este cel dintre Inter și AC Milan.

Bayern Munchen e obișnuită să înscrie mult acasă

Bayern Munchen are un start clasic în Bundesliga, cu trei victorii în tot atâtea partide. Va avea însă un test dificil vineri de la ora 21:30, deoarece la Munchen va sosi Bayer Leverkusen, o altă echipă care are punctaj maxim. Bayern are însă un lot mult mai valoros, joacă bine acasă unde înscrie des și are și un moral mai bun decât cei de la Leverkusen. La ultima deplasare la Munchen, Leverkusen a plecat cu un eșec usturător, scor 4-0.

Cota pentru victoria lui Bayern Munchen în această partidă este de 1.53 la Unibet, egalul are 4.90, în timp ce victoria oaspeților are cota 5.10. Foarte mulți pariori vor miza pe Bayern în această partidă, însă pentru o cotă ceva mai mare poți profita de funcția Creare Pariu de la Unibet pentru a completa cu selecția Peste 2.5 goluri marcate. Cota totală va fi 2.45.

Manchester United - Brighton, un meci în care defensiva gazdelor va avea de muncă

Manchester United - Brighton este programat sâmbătă, de la ora 17:00, și este poate cel mai interesant meci al rundei din Premier League, alături de West Ham - City. Un meci de care pe care, mai ales că United vine după un eșec contra celor de la Arsenal Londra, care a dus și la tensiuni în echipă. De partea cealaltă, moralul este excelent în urma victoriei cu Newcastle United. Brighton este pe locul 6 și a acumulat deja 3 victorii în primele 4 etape, în timp ce United dezamăgește și este pe 11.

Defensiva lui United va avea cu siguranță de muncă, în condițiile în care Brighton are cel mai tare atac din Premier League, cu 12 goluri marcate în 4 etape. E așteptat un meci în care Brighton să aibă ocazii mari de gol, așa cum ne-a obișnuit. Iar dacă crezi că Brighton va marca Peste 1.5 goluri, Unibet are o cotă foarte bună: 2.04. La victorie, United are cota 2.23, egalul are 4.00, iar succesul lui Brighton are cota 3.10.

Inter - AC Milan, un meci plin de orgolii

Confruntarea dintre Inter și AC Milan se va disputa sâmbătă, de la ora 19:00 și ne oferă un duel pasional între două echipe care se cunosc atât de bine nu doar din competițiile interne, ci și din Champions League. Iar partea și mai bună este că ambele sunt într-o formă excelentă și au început campionatul cu dreptul, având punctaj maxim după primele trei runde, în care fiecare a marcat câte 8 goluri. Mai mult, Inter nu a încasat niciun gol.

Ai așadar numeroase motive să urmărești acest meci de top, iar dacă vrei să pariezi pe el poți să încerci funcția Creare Pariu de la Unibet pentru selecția Ambele echipe vor înscrie și se vor marca Peste 2.5 goluri, la cota 2.14.

Aceasta este doar una din funcțiile pe care acest operator le are, dar în același timp poți profita și de Combo Booster, prin care câștigurile tale cresc cu până la 50% pe măsură ce adaugi mai multe selecții. Iar dacă vrei să joci în varianta clasică 1X2, ai cota 2.12 la victorie pentru Inter, 3.45 pentru egal și 3.40 pentru succesul lui AC Milan.

Cotele prezentate sunt preluate din oferta agenției de pariuri online Unibet (Licența ONJN Clasa I nr. L1160657W000330) și pot suferi modificări în orice moment.