(P) Cum arată cotele la pariuri pentru meciul Arsenal - Liverpool

Fanii fotbalului au toate motivele să aștepte cu nerăbdare acest final de săptămână, în care vom avea câteva meciuri foarte interesante.

Chiar și cu Premier League, La Liga, Bundesliga și Serie A încă în vacanță, fotbalul spectacol nu ne părăsește. Și, având în vedere că după această etapă urmează o pauză pentru echipele naționale, ai și mai multe motive să urmărești meciurile din acest final de săptămână.

Cu siguranță meciul cel mai așteptat este cel din FA Community Shield 2020, dintre Arsenal și Liverpool, în care se vor duela câștigătoarea FA Cup și cea a Premier League.

De asemenea, vor fi meciuri foarte atractive și în România, unde CFR Cluj - Sepsi se anunță mai echilibrat ca oricând, dar și în Ligue 1, campionatul ajuns deja la etapa a 2-a, în care Lyon - Dijon se anunță a fi cel mai interesant.

Vineri

1. Lyon - Dijon

Lyon a avut un parcurs foarte bun în ultima ediție a Champions League, mult peste cel din Ligue 1, dar sezonul acesta își dorește revanșa și în competiția internă.

Iar primul prilej este meciul cu Dijon, programat vineri, de la ora 22:00, în direct la Unibet TV. Lyon este văzută favorită certă, având cota 1.33 la Unibet să câștige această partidă, în timp ce egalul are cota 5.30, iar victoria oaspeților cota 9.00.

Lyon a avut însă probleme în ultimele 2 partide disputate contra celor de la Lyon. Ultima s-a terminat 0-0, în timp ce pe 4 aprilie 2019 Dijon a reușit să câștige cu 3-1 chiar pe terenul lui Lyon. În 7 din ultimele 8 partide dintre cele doua echipe s-au marcat cel puțin trei goluri.

Sâmbătă

2. Arsenal - Liverpool

Liverpool a dominat autoritar ultimul sezon din Premier League și pornește cu prima șansă în confruntarea cu Arsenal. La Unibet, cota ca Liverpool să câștige FA Community Shield este 1.35, în timp ce Arsenal are cota 3.25. Victoria "cormoranilor" în timpul regulamentar are cota 1.68, egalul are 4.20, iar victoria lui Arsenal are 4.85.

Meciul care va fi transmis de Unibet TV se anunță spectaculos, în condițiile în care FA Community Shield ne-a oferit multe goluri în ultimii ani. Din ultimele 28 de finale, doar una s-a terminat 0-0, iar în 17 dintre acestea ambele echipe au marcat.

Arsenal și Liverpool au câștigat FA Community Shield de 15 ori și au pierdut finala de câte 7 ori. Recordul este deținut de Manchester United, cu 21 de trofee.

3. CFR Cluj - Sepsi

Venită după dezamăgirea eliminării din Liga Campionilor, CFR Cluj trebuie să-și revină rapid deoarece sâmbătă, de la ora 21:00, o va întâlni pe Sepsi Sfantu Gheorghe în Liga 1.

La Unibet, CFR Cluj este favorită, având cota 1.73 pentru a obține victoria. Egalul are cota 3.40, iar victoria lui Sepsi are cota 5.50.

În cele 9 meciuri disputate până acum între cele două echipe, CFR Cluj nu a pierdut niciodată, obținând 8 victorii și o remiză. Ultimul meci a avut loc pe 4 decembrie și a fost câștigat de CFR Cluj cu 1-0. Rămâne însă de văzut și felul în care va reuși Dan Petrescu să îi facă pe jucători să-și revină după eliminarea din Liga Campionilor. De partea cealaltă, nici Sepsi nu are un moral tare bun, după ce a pierdut meciul cu Universitatea Craiova, din prima etapă a Ligii 1, pe final, scor 0-1.

