Vedeta care adaposteste oamenii strazii si construieste orfelinat: "Stiu cum e sa n-ai mancare, sa furi si sa cersesti!"

De pe strazile din Paris, in Premier League! E povestea lacrimogena a unui star cu multe selectii in nationala Frantei.

Mamadou Sakho are 28 de ani si joaca la Crystal Palace in Premier League, echipa care a invins-o pe campioana Manchester City in acest sezon!

Sakho e fost campion al Frantei cu PSG si a jucat pentru nationala Frantei la Cupa Mondiala din 2014.

Povestea lui e insa una impresionanta. Fundasul a locuit pe strazile din Paris inainte sa devina faimos si bogat, iar acum vrea sa ajute oamenii strazii din Londra.

Crystal Palace adaposteste oamenii strazii!



"E important sa dai inapoi, dar nu e doar vorba despre bani. Este despre timp, despre a impartasi experiente", a spus Sakho.

In Croydon, langa terenul de antrenament al lui Crystal Palace din Londra, dorm sute de oameni ai strazii. Cand temperaturile ajung sub zero grade, Crystal Palace isi deschide portile bazei de antrenament si ii adaposteste pe oamenii strazii, iar suporterii doneaza bani si mancare.



Sakho construieste un orfelinat in Africa!

Sakho, care a infiintat si o fundatie care construieste un orfelinat in Africa, a facut o donatie generoasa si a vizitat oamenii strazii alaturi de colegul sau de echipa, Christian Benteke.



Exista si un centru care poate sa ofere adapost pentru cateva sute de oameni ai strazii, pentru scurt timp insa. Ei pot merge acolo ca sa manance si sa faca o baie fierbinte.

"E important ca oamenii sunt ingrijiti aici, locul asta le da speranta oamenilor. Oamenii astia merita o astfel de zi, vrem sa le oferim un zambet, sa le dam putere si sa le aratam ca lumea are nevoie de ei", spus Sakhko.

Jucatorul s-a implicat in asemenea cauze si in trecut, cand juca pentru Liverpool.

"Nimeni nu poate sa spuna ca nu stiu cum e sa nu ai de mancare!"



Sakho s-a nascut intr-un cartier rau famat din Paris din parinti senegalezi si avea 7 frati, iar tatal sau a murit cand avea 13 ani. A vrut sa se lase de fotbal atunci si chiar a ajuns sa locuiasca pe strazi si sa cerseasca.

"Am avut o viata dificila cand eram tanar, dar acele momente m-au ajutat sa ma maturizez si sa fiu un barbat. Nimeni nu-mi poate spune ca nu stiu ce inseamna sa nu ai mancare in frigider, nimeni nu poate sa-mi spuna ca este frig afara, cum e sa dormi pe strazi, sa cersesti monede, sau sa furi ceva de mancare. Asta era viata mea cand eram tanar. Asta e viata mea reala", povesteste Sakho.

"Mi-am promis ca o sa dau inapoi intr-o zi!"

Sakho spune ca viata grea din copilarie l-a motivat sa reuseasca in fotbal. "M-a ajutat sa am o mentalitate puternica. Mi-am zis mereu ca atunci cand o sa devin cineva in viata o sa dau inapoi, pentru ca stiu cum este sa nu ai ce manca sau unde sa dormi zile la rand. Desi mi-am spus ca nu o sa vorbesc despre asta niciodata pentru ca sunt prea orgolios.".

Sakho a inceput cariera in 1996, la Paris FC. Sase ani mai tarziu, Sakho ajungea la PSG, acolo unde petrecea 10 ani, aduna peste 200 de aparitii si castiga titlul de campion. In 2013 era transferat de Liverpool, iar apoi era cedat la Crystal Palace pentru 30 de milioane de euro.