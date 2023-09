„Mulțumesc lui Dumnezeu și ATP că nu mi l-au dat!". Țiriac dezvăluie cât trebuia să plătească pentru un turneu ATP 500

Ion Țiriac (84 de ani) a declarat că va readuce turneul de calibru ATP 250 la București, în primăvara anului viitor, în săptămânile premergătoare turneului de la Roland Garros.

Miliardarul român i-a mulțumit lui Dumnezeu, dar și oficialilor ATP pentru că nu i-au acordat licența de organizare a unei competiții de calibru ATP 500, deoarece a catalogat acest efort „imposibil.”

Turneul ATP 250 de la București revine, începând cu sezonul 2024

„Era imposibil de făcut. Și acum mă gândesc ce trebuia să facem noi: stadion de 10,000 de locuri cu acoperiș, costa 80 de milioane. După care, premiile ajungeau la 3,5 milioane de euro. Trebuia să scoți undeva la șapte milioane pentru o săptămână, în București, pentru un eveniment sportiv.

Turneul ATP 250 este în regulă, avem aceeași publicitate, aproape, ca în competiția de 500 de puncte. O să facem și stadionul, o să dureze un an, un an și jumătate, tot la Otopeni. Turneul e reușit. Sperăm să aducem publicul din nou nu doar la tenis... eu n-am pomenit în tinerețea mea să văd ce am văzut acum, meci de fotbal cu 200 de persoane în tribune,” a declarat Ion Țiriac.

Ion Țiriac, despre suspendarea de 4 ani aplicată de ITIA Simonei Halep

„Decizia este utopică. Da, au fost greșeli care s-au făcut și de la început toată lumea din jurul ei trebuia întrebată, începând cu tăticul, mămica, cățelul, pisica, antrenor, fizioterapeut sau mental coach.

Nu era nimic înjositor să-i întrebi ce se întâmplă, ce a făcut. Că Simona Halep nu a luat voluntar îmi bag mâna în foc și acum. N-am comentat și n-o să comentez foarte mult, pentru că o treabă atât de sensibilă încât eu, în tot anul ăsta, am văzut-o o dată sau de două ori.

I-am pus mâna pe umăr și i-am zis că nu eu, ci toți suntem alături de ea, să aibă puțin curaj. Însă, cineva să-și bată joc de viața ei, de cariera uneia care a fost numărul unu... Este un pic cu semne de întrebare. Numărul unu!”, a spus Ion Țiriac, întrebat despre decizia ITIA aplicată în cazul Simonei Halep.