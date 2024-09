Andreea Prisacariu a fost prezentată oficial în cadrul clubului sportiv Steaua București.

Jucătoarea de tenis care a fost legitimată la Dinamo București a explicat detaliile din culisele mutării la clubul rival.

Andreea Prisacariu, prezentată oficial la Steaua București

„Antrenoarea mea, Raluca Joițoiu e acolo și am fost de acord să reprezint Steaua. Indiferent câtă iubire am pentru Dinamo și pentru suporteri, când nu mai ești tratat cu respect unde ai dat totul… eu am dat totul, din punct de vedere al imaginii și al sprijinului pe care l-am oferit.

La un moment dat, la meciuri, galeria Stelei mă striga <<cuțu, cuțu.>> Apoi, am fost cerută în căsătorie de vreo trei ori. Și acum am spus <<da>>,” a povestit Andreea, în podcastul Business Philosophy.

„Componentă a lotului României în meciul de Fed Cup împotriva Poloniei, în urmă cu doi ani, Andreea Prisăcariu se pregătește la Steaua cu antrenoarea Raluca Joițoiu,” a notat clubul Steaua București, într-un anunț oficial făcut pe Facebook.

Andreea Prisacariu (24 de ani, 444 WTA) are un titlu de campioană cucerit în circuitul ITF, în acest an.