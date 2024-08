„Am crezut că joc cu Simona Halep!” Badosa a dat reacția serii, după ce a salvat minge de meci împotriva Gabrielei Ruse

Paula Badosa a învins-o pe Gabriela Ruse, scor 4-6, 6-1, 7-6 (8), în turul trei al Openului American.

Imediat după încheierea partidei în care „a supraviețuit” de la minge de meci pentru sportiva din România, Badosa a declarat că a fost confuză, pe fondul jocului foarte bun prestat de bucureșteancă.

Badosa a complimentat-o cum nu se putea mai bine pe Gabriela Ruse, explicându-și dialogurile purtate cu echipa pe durata meciului: „Am început să-i pun întrebări antrenorului, deoarece ea juca foarte, foarte bine. Mi-a spus că nu am altă opțiune, că trebuie să lupt și să fiu mai agresivă decât ea.

Dacă funcționează, foarte bine, iar dacă nu, mergem acasă, fără probleme. Pentru un moment, am crezut că joc cu Simona Halep (râde). A fost foarte dur, dar sunt mulțumită că planul de joc a funcționat. Credit antrenorului meu,” a punctat Badosa.

This one hurts, but need to stay positive. After missing most the year, Gabi went through qualifying, won 2 rounds and had match point against Badosa. Just a few too many mistakes at bad times cost her the match.

Paula Badosa defeated Gabriela Ruse 4-6, 6-1, 7-6. pic.twitter.com/mwO1tM3zpD