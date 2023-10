Sorana Cîrstea (33 de ani, 26 WTA) a afirmat, în ceremonia tragerii la sorți a tabloului principal al turneului Transylvania Open că își dorește să atingă vârful de formă în timpul acestei întreceri.

Sportiva din Târgoviște s-a declarat onorată de privilegiul de a putea juca un turneu WTA acasă și a dezvăluit că i-a cerut antrenorului să îi croiască un program de antrenament astfel încât să joace cel mai bun tenis al toamnei tocmai la Cluj-Napoca.

“I asked my coach to plan everything so that I arrive in Cluj in top form. This is a tournament organised at higher standards than a 250 and it means so much to me to play at home. I really hope to be here all week and, if it’s possible, to play the final”.@sorana_cirstea means… pic.twitter.com/dP5YqvlUzP