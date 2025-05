Atacantul kosovar care a impresionat la formația din Ștefan cel Mare în acest sezon nu a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului și își dorește să facă pasul la un club din străinătate.

Astrit Selmani: ”Dorința mea e să revin la Dinamo!”

Kosovarul a dezvăluit că a fost ofertat de mai multe cluburi din Superliga României, însă a refuzat toate propunerile și a mărturisit că refuzul său de a semna prelungirea contractului cu Dinamo nu are nicio legătură cu banii.

”Dinamo nu poate să îmi ofere mai mult şi nu e vorba despre bani. Le spun tuturor că nu este vorba despre bani. Vreau să revin la un moment dat la Dinamo. Am spus clar pentru toată lumea, ca să ştie acest lucru. Nu ascund nimic.

Am avut oferte de la alte echipe din România, dar le-am refuzat pe toate. Nici măcar nu am ascultat. Aşa că nu e vorba despre bani, ci despre dorinţa mea de a face un alt pas. Nu ştiu dacă o să fie în Europa sau în altă parte, că nu am discutat cu agentul meu.

Dar îmi place Dinamo, nu doar clubul, ci şi fanii. Toate acestea îţi oferă mai mult decât o pot face banii. Modul în care oamenii au avut grijă de mine, de familia mea”, a spus Astrit Selmani, conform Orange Sport.

De asemenea, Selmani a declarat că nu exclude o revenire la gruparea din ”Ștefan cel Mare”, chiar și după ce își va încheia cariera de fotbalist: ”Dorinţa mea e să revin, dacă cei de la club mă vor vrea înapoi. Nu exclud o revenire nici după ce îmi închei cariera.

Pot să am un rol aici, fiindcă simt că acest club are o creştere foarte mare. Nu doar în echipă, dar şi pe partea de juniori, unde se pot descoperi jucători”.

Dinamo, locul 5 în play-off-ul Superligii