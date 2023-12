Chris Evert este cunoscută în lumea tenisului pentru cele 18 titluri de mare șlem câștigate, dar și pentru că este jucătoarea cu cele mai multe finale pierdute în turneele de mare șlem, 16.

Fosta jucătoare americană de tenis se luptă actualmente cu cancerul ovarian, dar a binevoit să își acorde din nou din timpul său pentru a o susține public pe Simona Halep, în procesul acesteia cu Agenția Internațională a Integrității în Tenis.

Simona Halep appeal set for February. I, for one, believe she’s innocent. Yes, she had roxadustat in her system, but she handed her whole life over to her coach and his team, who controlled her career, nutrition, management. I think she’s innocent. Period..????❤️