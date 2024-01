Novak Djokovic le-a făcut pe toate, într-un eveniment caritabil susținut pe Arena Rod Laver, cu doar trei zile înainte de începerea Australian Open 2024.

Campionul en-titre de la antipozi a aruncat la coș, și-a demonstrat flexibilitatea fără egal, făcând un șpagat complet și a susținut comunitatea persoanelor cu dizabilități, jucând câteva puncte dintr-un scaun cu rotile.

De 10 ori câștigător pe hard-ul din Melbourne, Novak Djokovic a făcut lumea să se simtă bine, în cadrul evenimentului caritabil, organizatorii mulțumindu-i, ca de obicei, pentru implicare.

These two are full of laughs tonight ????@SabalenkaA @DjokerNole pic.twitter.com/yHCQHqc7J8