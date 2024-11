Sorana Cîrstea (34 de ani, 70 WTA) a explicat în ce a constat marea suferință prin care a trecut la mijlocul acestui an.

În august, Cîrstea a suferit o intervenție chirurgicală menită să îi amelioreze durerile cronice resimțite la nivelul piciorului stâng.

„În total au fost două luni și jumătate în care nu am atins racheta. La primul antrenament când am revenit am avut foarte mari emoții.

Cîrstea revine în circuit în luna ianuarie



Acum am intrat în programul normal, în care mă antrenez zilnic. Acum începe să îmi fie din ce în ce mai ușor. Am tenis, pregătire fizică, recuperare.



Practic programul meu normal, până pe 6 ianuarie când voi avea din nou drept de joc,” a declarat Sorana Cîrstea la Digi Sport.

Sorana Cîrstea va avea drept de joc la Australian Open 2025, primul turneu de mare șlem al sezonului următor, programat în perioada 12 - 26 ianuarie.