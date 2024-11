Acum pe locul 70 în clasamentul mondial, Sorana Cîrstea a vorbit despre pauza pe care a luat-o din circuitul WTA din cauza unei accidentări. În iulie a pus stop tenisului și a ales să facă analize amănunțite pentru a identifica exact accidentarea.

Sorana Cîrstea a zis tot ce avea pe suflet despre perioada în care nu a jucat tenis

În august s-a operat la piciorul stâng, iar medicii i-au transmis că va rata tot sezonul 2024. Calvarul pe care l-a trăit - cea mai lungă pauză din carieră - l-a istorisit recent românca ajunsă de două ori în sferturile turneelor de Grand Slam.

”În momentul în care am intrat pe zgură, probabil de la alunecări, de la raliurile mai lungi, tot ce înseamnă jocul specific acestei suprafețe, durerile s-au agravat până în momentul în care nu mai puteam să mă antrenez, să îmi fac programul de zi cu zi. Dacă nu reușești să te antrenezi, nu ai cum să ai nivelul dorit la meci.



În total au fost două luni și jumătate în care nu am atins racheta. La primul antrenament când am revenit am avut foarte mari emoții. Acum am intrat în programul normal, în care mă antrenez zilnic. Acum începe să îmi fie din ce în ce mai ușor. Am tenis, pregătire fizică, recuperare. Practic programul meu normal, până pe 6 ianuarie când voi avea din nou drept de joc”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit Digisport.