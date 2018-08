SIMONA HALEP, US OPEN | Simona a mers la sediul Nike inaintea debutului impotriva lui Kanepi si a plecat cu doua valize pline

Simona Halep a fost vineri la sediul Nike din New York pentru a-si lua echipamentul realizat special pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open. Americanii de la Nike au echipat-o serios pe sportiva cu cele mai mari sanse la un nou trofeu de Grand Slam, iar romanca a plecat de la sediul sponsorului tehnic cu doua genti uriase in care are tot ce-i trebuie la Flushing Meadows. “Multumesc, Nike, pentru ca ai atat de bine grija de noi”, a fost mesajul romancei pe contul personal de Twitter.

Organizatorii au anuntat de curand zilele in care vor juca sportivii din WTA si ATP, iar Simona va deschide balul la New York si va juca impotriva Kaiei Kanepi luni, in prima zi de concurs.

Turneul US Open se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.

When picking up your #usopen gear looks as cool as this ????

Thanks @Nikecourt for taking such great care of us ???? #NYC pic.twitter.com/iPuRhNJ6c7