Simona Halep, la cel mai bun an din cariera! Liderul mondial a dat lovitura: cati bani a castigat in 2018

2018 a fost cel mai bun an al carierei pentru Simona Halep. Se vede si din cifre.

WTA a facut public topul incasarilor in 2018, iar Halep incheie anul pe pozitia a doua. A fost depasita cu doar 40.000 de dolari de Naomi Osaka.

Liderul mondial a castigat din tenis in acest an 6.359.564 de dolari, astfel ca 2018 devine cel mai bun an din cariera pentru Halep si din acest punct de vedere. Osaka a obtinut 6.394.289 de dolari, iar Top 3 este incheiat de Caroline Wozniacki cu 6.007.719 de dolari.

Si o alta romanca se poate lauda ca 2018 a fost un an perfect. Mihaela Buzarnescu a obtinut 1.077.268 de dolari din tenis, cea mai buna performanta din cariera din punct de vedere al incasarilor.