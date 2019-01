Simona Halep, Australian Open | Vestea care a tulburat-o pe Halep: "Am simtit un nod in stomac!"

Citeste si: Organizatorii au anuntat ora meciului dintre Simona Halep si Kaia Kanepi



Simona Halep spune ca a fost tulburata de vestea ca Andy Murray se va retrage anul acesta din activitate.

Andy Murray facut anuntul zilele trecute, la conferinta de presa organizata inainte de inceperea turneului de la Australian Open.

Jucatorul britanic a fost chinuit de accidentari in ultimii doi ani si nu a putut sa tina ritmul in circuit de cand a revenit. Andy a izbucnit in lacrimi in fata jurnalistilor prezenti la Melbourne, fiind el insusi extrem de trist de vestea pe care avea s-o dea: "Wimbledon este turneul cu care as vrea sa inchei dar nu sunt sigur ca voi putea face asta. Nu sunt sigur ca voi putea juca avand dureri pentru inca 4-5 luni".

Vestea retragerii lui Andy Murray, al patrulea membru din Big 4-ul tenisului masculin a cutremurat din temelii lumea sportului alb, iar liderul mondial din WTA a vorbit si ea pe marginea acestei decizii, fiind vizibil afectata de veste. "Am avut un nod in stomac cand am aflat. Nu este usor sa vezi un jucator grozav renuntand din cauza accidentarilor. El s-a chinuit in toti acesti ani.

Intotdeauna l-am admirat si am avut sansa sa vorbesc cu el de cateva ori datorita lui Darren. E o persoana minunata. E putin cam nebun pe teren, dar imi place asta la el pentru ca si eu sunt la fel. A facut tot ce a putut. A lucrat din greu in sala de forta. Este cu adevarat trist pentru circuit, i se va simti lipsa, pentru ca sigur ne va fi dor de el. Este dificil sa vezi un mare campion retragandu-se", a spus Simona intr-o conferinta de presa la Melbourne.

Murray va evolua impotriva lui Roberto Bautista Agut in primul tur la Australian Open. Jucatorul de 31 de ani a suferit o interventie chirurgicala in urma cu un an si a ratat primele 3 Grand Slam-uri ale anului.