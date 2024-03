Simona Halep a spus totul: ”Exact asta era situația mea”

La o zi după anunțarea verdictului TAS, a apărut informația potrivit căreia jucătoarea de tenis din România ar fi primit o invitație pentru a putea participa la turneul de la Miami, care începe pe 17 martie.

La scurt timp, fostul lider WTA a dezvăluit că va evolua la turneul de la Miami și a vorbit despre perioada de doi ani în care nu a evoluat în meciurile oficiale.

Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros a dezvăluit că a fost ajutată de mesajele de susținere primite din partea fanilor pe rețelele de socializare.

Simona Halep: ”Exact asta era situația mea”

”Este foarte greu să vorbesc de acest subiect, atunci mi-a ieșit pe gură cuvântul trădare, așa am simțit în momentul acela, mereu am respectat tenisul, niciodată nu am simțit să fac așa ceva, nimeni nu mi-a sugerat asta vreodată, nici nu m-am gândit vreodată să fac așa ceva.

Când am primit decizia cu 4 ani, țin minte că eram acasă, în living, era ora 16:00, așteptam cu toți decizia. După ce a venit, a fost o liniște totală, iar eu am fost profund afectată. Nu m-am manifestat, dar în mine era ca un tunel în care s-a stins lumina.

Am simțit că se poate termina totul, 4 ani erau prea mulți. Știți cum se spune, că poți muri cu dreptatea în mână, exact asta era situația mea. Îmi era frică că nu voi putea dovedi niciodată, pentru că vorbim de un sistem foarte greu, bine pus la punct, dar nu mi-am pierdut speranța niciodată.

M-au ajutat și mesajele de susținere primite de la atâta lume pe rețelele de socializare, iar familia m-a învățat mereu că binele va învinge mereu”, a spus Simona Halep, la Antena 3.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de Simona Halep şi i-a redus, marţi, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani

”Procedura de apel a TAS a cuprins procese intensive şi o audiere de trei zile care a avut între 7 şi 9 februarie, la Lausanne. Comisia TAS a audiat numeroşi experţi şi martori, majoritatea prezenţi fizic la audiere. Comisia a determinat în unanimitate ca perioada de patru ani de ineligibilitate impusă de tribunalul independent al ITF să fie redusă la nouă luni, începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat pe 6 iulie 2023. Întrucât termenul a expirat înainte ca apelul să fie depus la TAS, completul TAS a hotărât că e oportun să emită dispoziţia cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător”, se arată în comunicatul TAS.

Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după testul pozitiv la roxadustat (medicament folosit de oamenii cu anemie, n. red.) din 2022, de la US Open.