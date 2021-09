Simona Halep a despicat un subiect sensbil: retragerea. Ce spune despre subiect și rolul lui Toni Iuruc în cariera sa

Vedetele din orice sport au mereu o mare teamă, cea a retragerii. Amână cât mai mult - cum în tenis o fac Serena Williams sau Roger Federer - sau iau decizia sfătuite de oamenii apropiați.

Simona Halep, jucătoarea cu o deplasare formidabilă în teren, mai are multe de demonstrat într-un sport în care orice zi de pauză în antrenamente îi zădărnicește pregătirea protagonsitului.

Simona Halep, despre retragere și marele plus: Toni Iuruc

"Nu știu de ce toată lumea vorbește despre finalul carierei mele, nu este aproape. Din cauza accidentărilor am avut mici dubii, dar depinde și cât mă mai ține și fizicul. Toni nu a fost un minus în viața mea profesională, ci un mare plus.

Sunt foarte mulțumită de ceea ce am realizat, nici nu visam în copilărie la așa ceva, mai ales la numărul unu mondial. La Grand Slam mai mă gândeam.

Sunt motivată că pot să mai joc la nivel înalt. La US Open am simțit că pot reveni la o formă bună, cu multă muncă. Tot ce vine de acum este bonus, să văd cât mai pot. Nu am presiune", a declarat Simona Halep, luni, în ziua în care a împlinit 30 de ani.

Simona Halep s-a despărțit de celebrul Darren Cahill

Fost lider mondial, constănțeanca a cucerit două titluri de Grand Slam - Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. În prezent, Simona Halep se află în clasamentul WTA pe poziția a 15-a.

Simona Halep a anunţat în urmă cu câteva zile încetarea colaborării cu antrenorul australian Darren Cahill. Ea s-a confruntat cu probleme de sănătate pe parcursul acestui sezon, care au făcut-o să rateze mai multe turnee importante, printre care şi cel de la Wimbledon, în care nu şi-a putut apăra titlul, precum şi Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Simona Halep, final de an plin

Simona Halep intenţionează să mai participa în acest sezon la turneele de la Indian Wells, Moscova şi Cluj-Napoca (Transylvania Open), cu speranţa de a obţine calificarea la Turneul Campioanelor, programat la Guadalajara (Mexic), în perioada 10-17 noiembrie.