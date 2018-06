Redactorul sef al Charlie Hebdo, chemat in Parlamentul European! Va da explicatii pentru caricatura cu Simona Halep

Redactorul sef al publicatiei Charlie Hebdo a fost chemat in Parlamentul European pentru a da explicatii despre caricatura cu Simona Halep.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Simona Halep a fost caricaturizata de publicatia franceza dupa ce a castigat Roland Garros, caricatura prin care se incerca asocierea intre liderul mondial si rromii care au creat o reputatie proasta Romaniei in Franta.

Europarlamentarul roman Catalin Ivan a trimis o scrisoarea prin care ii solicita redactorului sef al Charlie Hebdo sa se prezinte in Parlamentul European pentru a discuta pe seama acelei caricaturi.

"Domnule redactor sef al revistei Charlie Hebdo,

Va scriu in calitate de membru al Parlamentului European, singura institutie europeana care reprezinta cetatenii europeni, mandatul nostru fiind dat direct, prin vot, prin urmare fiind incarcat cu o mare responsabilitate fata de cei care ne-au investit cu increderea lor.

O data in plus, sunt onorat sa reprezint, la nivel european, un popor care a luptat din greu si lupta inca si astazi, pentru a-si castiga dreptul de a se exprima liber. Ceea ce in Franta poate parea un dat, in Romania si in alte tari membre ale Uniunii Europene, dreptul la libera exprimare este obtinut greu, cu multe sacrificii, cu multa varsare de sange si generatii intregi sacrificate. Prin urmare, sunt ultimul pe care cineva l-ar putea banui ca intentioneaza sa pună pumnul in gura cuiva care doreste sa-si exprime liber opinia.

Publicatia pe care o conduceti a scandalizat de nenumarate ori, prin pozitiile adoptate fata de subiecte cel putin sensibile pentru categorii vaste de populatie, fie ca vorbim de religii, tari sau culturi. Fara sa-mi propun sa judec politica editoriala a revistei Charlie Hebdo, va fac o propunere care, sper eu, nu va putea fi refuzata. In luna septembrie voi organiza o dezbatere in Parlamentul European despre libertatea de exprimare, despre agresivitatea de limbaj, despre valori europene care trebuie protejate, despre ceea ce ne uneste si ne dezbina atunci cand vorbim de libertatea presei. In preambulul Cartei Europene a Drepturilor Omului se prezinta dorinta statelor semnatare de a avea 'un viitor pasnic intemeiat pe valori comune' si se declara ca 'Uniunea este intemeiata pe valorile indivizibile si universale ale demnitatii umane. Libertatea de exprimare a unuia se opreste acolo unde atinge drepturile altuia, iar dreptul la imagine si la demnitate al unei persoane, oricare ar fi ea, este un drept la fel de important precum dreptul la libera exprimare al altei persoane, oricare ar fi ea'.

Pentru ca prezenta dumneavoastra ar fi importanta, va rog sa-mi comunicati o perioada in care agenda v-ar permite sa veniti la Bruxelles. Dacă nu aveti o perioada preferata, in maximum o saptamană voi reveni cu invitatia oficiala si cu toate datele acestei dezbateri. Avand convingerea ca si pentru dumneavoastra libertatea si demnitatea sunt valori care trebuie aparate in egala masura, va rog sa primiti aceasta caricatura ca preambul al unei dezbateri pe cat de importante, pe atat de necesare”, este scrisoarea europarlamentarului roman.