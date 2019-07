Recordul ALL-TIME doborat de Simona in finala de la Wimbledon! Cum ramane romanca in istoria turneului

Simona Halep a reusit o performanta unica intr-o finala de la Wimbledon. IBM, compania care furnizeaza statisticile in timp real, a confirmat faptul ca numarul de erori nefortate inregistrate in dreptul Simonei Halep reprezinta un record.

Din 1998, de cand se inregistreaza erorile nefortate, nicio jucatoare nu a mai avut atat de putine erori nefortate, trei, cate a avut Simona Halep.

Recordul era detinut de Bouchard, cu 4 erori nefortate in finala din 2014.

Daca Simona Halep a avut doar 3 erori nefortate, in dreptul Serenei Williams au fost nu mai putin de 24.

IBM confirms Halep's 3 unforced errors were the fewest in a Wimbledon final since records were kept in 1998.

The previous low was Kvitova's 4 in the 2014 final vs. Bouchard.