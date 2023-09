Suspendată provizoriu din tenis de pe data de 7 octombrie 2022, Simona Halep a primit în urmă cu câteva zile verdictul ITIA, care a anunțat că românca a fost suspendată patru ani din tenis. Decizia nu e însă definitivă, iar Halep poate recurge la TAS.

Dumitru Dragomir: "Halep e o doamnă. Un geniu"

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre Simona Halep. A subliniat că nu vrea să se gândească la faptul că românca s-ar fi dopat intenționat. De asemenea, Dragomir a punctat și că va rămâne o "doamnă" în tenisul românesc prin prisma performanțelor obținute de-a lungul carierei sale.

„Nu m-am gândit vreodată că Halep s-a dopat, nu-mi bag în cap așa ceva. Nu vreau să-mi inoculez chestia asta, nu cred. Nu că ar fi dezamăgirea, dar înseamnă că s-a înconjurat de niște non-valori, de oameni cărora le-a plăcut numai banul și scoată din ea o făcătoare de bani.

Am încredere, este o doamnă, va rămâne o doamnă a tenisului românesc cu performanțe neîntâlnite până acum la tenisul feminin, că la masculin l-am avut pe nebunaticul de Ilie (n.r. – Ilie Năstase). Și Ilie, și ea, genii.

Hai mă, mai lăsați-mă cu rușinea asta. Rămâi rușinos cu 40.000.000 de euro. Patru ani e mult. Hai să terminăm, pentru mine rămâne o doamnă cu o educație deosebită, iar dacă a fost împinsă să ia substanța asta acei oameni trebuie condamnați. Nu ea”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.

29 august 2022 este data ultimului meci jucat de Simona Halep: vs. Daria Singur, la US Open, în primul tur (2-6, 6-0, 4-6). Luni, 11 septembrie, Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA, după o perioadă de mai bine de un an în care nu a jucat

Din octombrie 2022, Halep este suspendată din toate competițiile, după un test pozitiv la Roxadustat, făcut la ultima ediție a US Open. Pentru ca situația să fie și mai rea, au fost raportate nereguli și în pașaportul biologic al sportivei.

Comunicatul emis de ITIA

"Tribunalul a confirmat că jucătoarea a încălcat două reguli din Programul Anti-Doping (TADP), articolul 2:

- Prezența și utilizarea Roxadustat, așa cum s-a evidențiat în proba de urină a lui Halepp, colectată la data de 29 august 2022, la US Open

- Utilizarea unei substanțe sau a unei metode interzise în anul 2022 după recoltarea și analizarea a 51 de probe de sânge furnizate de jucătoare în cadrul programului ABP.

(...)

Fostul număr 1 mondial este suspendat pentru perioada 7 octombrie 2022 - 6 octombrie 2026. Cazul poate fi supus apelului".