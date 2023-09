Eugenie Bouchard o ironizează pe Simona Halep, în urma verdictului ITIA

Suspendată provizoriu din tenis de pe data de 7 octombire 2022, Simona Halep a primit acum verdictul ITIA, care a anunțat că românca a fost suspendată patru ani din tenis. Decizia nu e însă definitivă, iar Halep poate face apel la TAS.

După ce a fost publicat verdictul din cazul Simonei Halep, Eugenie Bouchard a făcut o aluzie pe rețelele social medie cu privire la suspendarea româncei: "Mi s-a spus să nu postez astăzi".

I was told not to tweet today ????