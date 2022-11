Diego Schwartzman (30 de ani, 25 ATP) a fost prezent în tribunele Stadionului Lusail, iar reacția sa din finalul meciului pierdut de reprezentativa țării sale a fost de neprețuit.

Cel mai bun tenismen din Argentina a fost văzut în tribune alături de iubita sa fotomodel, Eugenia de Martino, însă în încheierea partidei, Schwartzman a fost filmat în transmisiunea televizată arătându-se complet împietrit, în urma rezultatului neașteptat.

Arabia Saudită a produs prima mare surpriză a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, prin victoria reuşită în faţa dublei campioane mondiale Argentina, cu scorul de 2-1 (0-1), marţi, pe Lusail Stadium din Al Daayen, în Grupa C a competiţiei.

Argentina a controlat prima repriză, marcând un gol în minutul zece. Partea secundă însă a aparținut saudiților care au restabilit egalitatea în startul reprizei secunde (min. 48) și a marcat golul victoriei în minutul 53, prin Al Dawsari.

