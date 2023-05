Problemele tinerei generații de sportivi, comentate de un fost campion la Roland Garros

În urmă cu 40 de ani, Yannick Noah îl învingea pe Mats Wilander în finala turneului de la Roland Garros.

Tenismenul francez în vârstă de 63 de ani a menționat că nu se aștepta ca jucătorii pe care îi pregătește să fie atât de ușor debusolați și deconcentrați de interacțiunile cu fanii care le comentează negativ pe rețelele sociale.

De atunci, Noah le cere jucătorilor o fereastră de timp în care aceștia să refuze total accesul la telefoanele mobile și să se focalizeze exclusiv pe tenis.

„Lucrul care m-a surprins cel mai negativ după 20 de ani în care n-am mai fost căpitan au fost telefoanele și social media. M-a surprins să văd toți jucătorii intoxicați de asta. Nu eram pregătit să observ acest fenomen.

Antrenam, dar nu luam în calcul că, în timpul antrenamentelor, ei se aflau mereu în afara zonei de concentrare. E dificil să reconcentrezi atenția cuiva. Dacă aveam vreo problemă cu un jurnalist, ca jucător, mergeam să discut cu el, dar era o legătură umană.

Dar atunci când reacționezi la comentariile unor oameni pe care nici măcar nu îi cunoști, cred că se produce un fenomen toxic. M-a copleșit să văd asta. Am avut senzația că nu-mi pot antrena jucătorii, întrucât nu eram pregătit să înfrunt această problemă. M-a surprins,” a declarat Yannick Noah, într-un interviu New York Times.

