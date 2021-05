Penalizata pentru tragere de timp, Venus Williams s-a dus tinta la arbitru: "O sa-l sun pe director, dar sa stii ca nu-l pot controla pe Dumnezeu si nici cum bate vantul!"

Venus Williams l-a confruntat pe arbitrul de scaun dupa acesta a avertizat-o pentru tragere de timp in primul tur la Parma.

Venus Williams a fost eliminata in primul tur al competitiei WTA 250 de la Parma. Sora mai mare a Serenei, ocupanta a pozitiei 102 in clasamentul mondial a sfarsit invinsa de numarul 125 mondial, Anna Karolina Schmiedlova, in ciuda unui prim set castigat, scor 7-5. Jucatoarea din Slovacia s-a impus cu un dublu 6-2 in seturile doi si trei, durata totala a partidei ajungand la 2 ore si 41 de minute de joc.

In timpul setului secund, Venus Williams a avut o discutie atipica cu oficialul meciului, caruia a tinut mortis sa-i transmita ca nu il poate controla nici pe Dumnezeu, nici vantul care a alterat directia unor mingi si a facut-o pe Venus sa intarzie repunerea mingii in joc in cateva instante.

Avertizata pentru tragere de timp de arbitrul de scaun, Venus Williams nu s-a abtinut de la comentarii si s-a apropiat de oficial, comunicandu-i urmatoarele: "Nu pot sa-l controlez pe Dumnezeu. Nu pot sa controlez nici vantul, nici pe Dumnezeu. O sa-l sun pe directorul circuitului, dar iti spun ca nu pot sa fac nimic in legatura cu modul in care bate vantul," i-a transmis Venus Williams arbitrului de scaun la scorul de 7-5, 1-4, noteaza BBC.

Daca Venus Williams a cedat inca din turul inaugural, Serena Williams a obtinut o victorie de rutina impotriva Lisei Pigato (572 WTA), scor 6-3, 6-2.

Romania este reprezentata in intrecerea de la Parma de catre Ana Bogdan, care se va duela in 16-imi cu Sara Errani, italianca alaturi de care Irina Begu a jucat semifinale in proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Roma, saptamana trecuta.

Venus Williams: I can't control God. Ps: That Walk. ????pic.twitter.com/nKp8Wm90Vy — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) May 17, 2021