Nadal a cucerit trofeul la Roma si revine pe primul loc in clasamentul ATP

Rafa Nadal a castigat turneul ATP Masters 1000 de la Roma pentru a opta oara in cariera sa, invingandu-l in finala, cu 6-, 1-6, 6-3 pe germanul Alexander Zverev, la capatul unui joc intrerupt de doua ori din cauza ploii.

Aceasta victorie, obtinuta in fata detinatorului titlului, ii permite lui Nadal sa revina incepand de luni in fotoliul de lider al clasamentului mondial, din care fusese detronat de elvetianul Roger Federer.

Rafael Nadal este cel mai bun jucator pe zgura din istoria tenisului, avand 408 victorii si doar 36 de infrangeri.

Nadal este principalul favorit la turneului de Grand Slam de la Roland Garros, pe care l-a castigat de zece ori pana acum.

"You're an amazing champion, you proved it again tonight."

Classy words from Alexander Zverev to @RafaelNadal. #ibi18 pic.twitter.com/Bx3NnP3f8P